ألمانيا... التخطيط لفرض قيود محلية في بؤر انتشار كورونا

وأفادت وكالة "دويتش فيله"، ظهر اليوم الخميس، بأن اعتزام الحكومة الألمانية جاء خلال المباحثات مع الولايات الفيدرالية، بشأن حظر الخروج في مناطق ينتشر فيها الفيروس بقوة.

ونقلت الوكالة على لسان رئيس ديوان المستشارية هيلغه براون، أن الأمر لم يعد يتعلق بفرض قيود على مقاطعة بأكملها، قائلا: "ما نعتزم الاتفاق عليه اليوم هو أن يكون الأمر أسرع، وعلى نطاق أصغر وبشكل أكثر دقة".

وأضاف أنه يجب الاقتصار على فرض قيود، حيثما يكون ذلك ضروريا للغاية، في أجزاء من مصنع مثلا أو أجزاء من بلدة انتشر فيها الفيروس، وأنه من المهم بعد ذلك أن يتم إجراء فحوصات الكشف عن كورونا للأشخاص في بؤرة الانتشار بأقصى سرعة ممكنة، بمساعدة الولايات والجيش الألماني، مشيرا إلى أنه من الممكن بذلك تحجيم القيود المحلية في أيام قليلة.

ويعتزم براون التشاور اليوم مع رؤساء مكاتب المستشارية في الولايات الألمانية بشأن هذا الموضوع، فيما يذكر أن مجموعة من رؤساء حكومات الولايات رفضت مؤخرا الدعوة لفرض حظر خروج في مقاطعات بأكملها.

وفي سياق متصل، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 200 ألف و890 حالة، حتى صباح اليوم الخميس.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في ألمانيا جراء الفيروس بلغت 9080 حالة، وتعافى 186 ألف شخص من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 24 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.