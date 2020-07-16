الرئيس الأذربيجاني يقيل وزير الخارجية في خضم النزاع مع أرمينيا

وقّع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الخميس، مرسوما جمهوريا يقضي بإقالة ألمار ممدياروف من منصبه كوزير للخارجية.

وانتقد علييف بشدة عمل وزير الخارجية، قائلاً: "لم أتمكن من العثور عليه في مكان العمل بعد تصاعد النزاع على الحدود مع أرمينيا ".

وبناء على أمر علييف الجديد تم تعيين جيهون بيراموف، الذي عمل سابقا وزيرا للتعليم، لشغل منصب وزير لخارجية أذربيجان الجديدة.

يشار إلى أن ألمار ممدياروف البالغ من العمر 60 عاما، شغل منصب وزير خارجية أذربيجان منذ عام 2004.

وأشتد النزاع منذ 12/ يوليو/ تموز الجاري، النزاع بين الجارتين أذربيجان وأرمينيا إذ تلقي كل من الدولتين المسؤولية عن توتر الأوضاع على الطرف الآخر. وأعربت عدد من الدول والمنظمات الدولية عن قلقها إزاء الوضع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية ودعت الطرفين إلى الحوار. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، استعدادها لمساعدة باكو ويريفان على استقرار الوضع.