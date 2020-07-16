ما علاقة نشر صور كلب بومبيو بإهانة الصين؟... صور

وتساءل بعض رواد مواقع التواصل في الصين ما إذا كانت تحمل تلك التغريدة رسالة سخرية بومبيو من الحكومة الصينية، بحسب ما ذكرت شبكة "bbc" البريطانية.

Mercer and all of her favorite toys! 🐶 pic.twitter.com/bGal0ui6E2 — Mike Pompeo (@mikepompeo) July 15, 2020

​يرجع الاهتمام بتلك التغريدة إلى أن "ويني ذا بوه" هو لقب مسيء يطلق على الرئيس الصيني شي جين بينغ، وتفرض السلطات الصينية رقابة على المواد المتعلقة بهذه الشخصية الكرتونية.

وأوضحت أن مستخدمي الإنترنت الصينيين لجأوا إلى طرق مبتكرة لانتقاد رئيسهم حيث نشروا في عام 2013 صورا للرئيس الصيني مع الدب الشهير بفرض الشبه بينهما، ولاقت تلك المقارنة انتشارا في العالم؛ نظراً لصعوبة نجاح الرقباء الصينيين في محو كل المحتوى المتعلق بهذا الدب دون إثارة السخرية.

وسبق أن نجحت تلك الطريقة من قبل، حيث لقب بعض المعارضين الرئيس الصيني السابق جيانغ زيمين بـ"الضفدع".