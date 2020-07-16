ألمانيا تشن حملة مداهمات تستهدف أوساطا إسلامية متطرفة في برلين

أصدر الادعاء الألماني 20 مذكرة تفتيش بحق 12 شخصا محسوبين على أوساط إسلامية متطرفة، مشتبه بهم في التورط في عدد من الجرائم من أبرزها "تمويل الإرهاب".

وقامت السلطات الألمانية بشن حملة مداهمات وتفتيش، صباح يوم الأربعاء 15 يوليو/ تموز، ضد أوساط إسلامية متطرفة في برلين.

وكانت وكالة الأنباء الألمانية قد نقلت عن متحدث باسم الشرطة بأن 450 شرطيا شاركوا في الحملة، مضيفة أنه تمّ تفتيش 19 عقارا في أحياء راينيكندورف وشارلوتنبورغ-فيلمرسدورف وفريدريشسهاين-كرويتسبرغ وتيمبلهوف-شونبرغ.

وأوضح المتحدث أن الحملة شملت منازل ومتاجر على وجه الخصوص، موضحا أن المساجد لم تكن من الأهداف المشمولة في الحملة.

وكان المكتب الإعلامي للنيابة العامة في برلين قد ذكر في تغريدة على صفحته الخاصة إصدار 20 مذكرة تفتيش.

Gegenwärtig vollstrecken Ermittler des #LKABerlin im Auftrag der #GStABerlin zwanzig Durchsuchungsbeschlüsse gegen zwölf Tatverdächtige aus der islamistischen Szene, die verschiedener Straftaten, u.a. Terrorismusfinanzierung, verdächtig sind. PM folgt. — GenStA Berlin (@GStABerlin) July 15, 2020

ومن المنتظر أن يعلن الادعاء العام المزيد من المعلومات في وقت لاحق، بحسب ما نقل موقع dw.

وكانت هيئة حماية الدستور في ولاية برلين (الاستخبارات الداخلية) ذكرت في تقرير لها عن عام 2019 أن هناك 2170 شخصا مصنفون كإسلاميين "خطيرين" في العاصمة الألمانية، بزيادة 180 شخصا مقارنة بعام 2018.