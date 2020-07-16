برلماني إيراني يكشف سبب التراجع عن قضية استجواب رئيس الجمهورية

قال حسين علي شهرياري، عضو مجلس الشورى الإيراني، إن قضية استجواب رئيس الجمهورية حسن روحاني أصبحت منتفية.

وكشف شهرياري، وهو رئيس لجنة الصحة والعلاج والتعليم الطبي بالمجلس، أنه "نظرا لأن سماحة قائد الثورة (علي خامنئي) لا يؤيد مسألة استجواب رئيس الجمهورية فنواب المجلس تخلوا عن هذه الخطوة".

وأشار في تصريح لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية إلى أن "القائد أكد خلال لقائه النواب الأحد على دعم الحكومة والتعامل معها".

وتابع شهرياري، "على الحكومة تنفيذ القوانين بصورة صحيحة من أجل معالجة المشاكل القائمة".

وشدد على أن قضية استجواب رئيس الجمهورية أصبحت منتفية في الوقت الحاضر وليس هنالك أي نائب يتابع القضية.

مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "قضية طرح الأسئلة على رئيس الجمهورية ما زالت قائمة حيث قدم النواب طلبا بهذا الصدد موقعا من قبل 195 نائبا لهيئة رئاسة المجلس".