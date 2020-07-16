محكمة تركية تقضي بحبس صحفي مقيم في ألمانيا لاتهامه بالإرهاب

قضت محكمة تركية، اليوم الخميس، حكما بحبس الصحفي الألماني من أصل تركي، دنيز يوجل، عامين وتسعة أشهر.

وبحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، أصدرت المحكمة حكما غيابيا بحبس الصحفي الألماني من أصل تركي دنيز يوجل عامين وتسعة أشهر بتهمة الترويج للإرهاب في قضية تسببت في توتر العلاقات بين أنقرة وبرلين.

ويبلغ يوجيل من العمر 44 عاما وأدى توقيفه منذ سنة دون توجيه اتهام إلى أزمة في العلاقات بين برلين وأنقرة.

وعاد يوجل، الذي ينفي الاتهامات الموجهة له، إلى برلين في فبراير شباط 2018 عقب إطلاق سراحه بعدما قضى في السجن عاما دون توجيه اتهام له.

وتتهمه تركيا بنشر دعاية دعما لفتح الله كولن، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الذي تتهمه أنقره بالتخطيط لمحاولة الانقلاب في 2016، وكذلك حزب العمال الكردستاني المحظور الذي يشن حملة تمرد في جنوب شرق تركيا منذ الثمانينيا، واتهم أيضا بالتحريض على الكراهية.

وأدى القبض على يوجل إلى نزاع مطول بين تركيا وألمانيا العضوين في حلف شمال الأطلسي. وبعد فترة وجيزة من القبض عليه منعت برلين وزراء أتراكا من الحديث في مؤتمرات انتخابية للمغتربين الأتراك فيما وصف الرئيس رجب طيب أردوغان يوجل بـ"العميل الإرهابي" واتهمت أنقرة ألمانيا بدعم شبكة كولن.