كوريا الجنوبية تتوقع ارتفاع عدد مواطنيها العائدين من العراق بسبب كورونا

توقعت سلطات الصحة في كوريا الجنوبية ارتفاع عدد مواطنيها العائدين من العراق بسبب تفشي وباء كورونا كما توقعت ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس من بين العائدين.

ونقلت وكالة "يونهاب" عن نائب مدير مركز تدابير الحجر الصحي "كوان جون-ووك"، اليوم الخميس، أن حصيلة الإصابات في العراق تخطت 80 ألف حالة، كما يرتفع العدد اليومي لحالات الإصابة بمقدار 3 آلاف يوميًّا هناك، قائلا: "من المتوقع عودة المزيد من المواطنين الكوريين من العراق إلى كوريا الجنوبية في إطار حماية البلاد لرعاياها".

وأفاد المركز بأن عدد حالات الإصابة للكوريين القادمين من العراق في يومي 15 و16 يوليو/تموز الجاري، بلغ 14 حالة و20 حالة على التوالي. ومن بين الـ34 حالة القادمة من العراق، جاءت 28 حالة أثناء إجراءات الدخول في المطارات، وظهرت الحالات الست المتبقية بين الأشخاص الخاضعين للعزل الذاتي الإلزامي في منازلهم أو مرافق العزل.

وقال كوان: "بسبب إغلاق المطارات الدولية في العراق حاليًّا، كان لا يوجد وسيلة لنقلهم إلا طائرة مستأجرة، ولم تجري فحوصات الحجر الصحي قبل صعود الركاب حسب علمهم".

وأضاف أن "جميع المصابين هم مواطنون كوريون جنوبيون كانوا موفدين من شركات كورية رئيسية للهندسة والإنشاء، وهناك المزيد من العمال الكوريين في العراق حاليًّا" .

وتفيد مصادر بأن المصابين بالوباء هم عمال في مواقع الإنشاءات في كربلاء في العراق، حيث يعمل 683 موظفًا من الشركات الكورية الإنشائية الرئيسية: هيونداي للإنشاءات، وهيونداي للهندسة، وجي إس للإنشاءات، وإس كيه للإنشاءات، بالاضافة إلى الشركات المتعاونة معها من الباطن.

يشار إلى أن الحكومة الكورية الجنوبية تبحث حاليًّا سبل إعادة العمال من العراق، وقال "كوان" إن الحكومة تجري نقاشًا داخليًّا لوضع تدابير منفصلة بخصوص ارتفاع عدد حالات الإصابة القادمة من العراق.