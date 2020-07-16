المتحدث باسم الجيش الإيراني: إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت

قال اللواء أبو الفضل شكارجي، المتحدث باسم الجيش الإيراني، إن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت.

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية "إسنا"، عن شكارجي أن "النظام الصهيوني إذا ما واصل شره، فإنه سيرى اليد الطولى لإيران ولمحور المقاومة".

وأوضح اللواء أبو الفضل شكارجي أن "إسرائيل دولة جبانة، وبدعم كامل من الولايات المتحدة وبعض الدول العربية، استخدمت كل قوتها وقدرتها على تغطية بعض نقاط ضعفها وهزائمها بقصف قاعدة T4 السورية، على سبيل المثال".

وتابع شكارجي "إن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت، وتتطلع دائما للتغطية على نقاط ضعفها الشديدة، وهزائمها المتكررة أمام محور المقاومة على مدى السنوات التسع الماضية، بحرب إعلامية ونفسية، ولكنها تخدع نفسها بنفسها".

وفي السياق نفسه، أوضح اللواء شكارجي أن حديث وسائل الإعلام الإسرائيلية والغربية عن سقوط المئات أو الآلاف من الإيرانيين في سوريا، هو كذب، ويأتي في إطار الحرب النفسية والإعلامية ضد إيران، وللتظاهر بأن إيران ما تزال موجودة في سوريا.

وأكد شكارجي أن "التواجد الإيراني في سوريا قانوني، وجاء بناء على طلب الحكومة والشعب السوريين، بهدف مساعدتهم في مواجهة الإرهاب الأمريكي والإسرائيلي وكذلك للتعامل مع إرهاب تنظيم داعش".