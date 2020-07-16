وزير الخارجية الكويتي ونظيره الفرنسي يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان تمسك بلاده بالعلاقة الوثيقة بين باريس والكويت في الدفاع عن التعددية والالتزام بالتضامن الدولي والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

وأشارت الخارجية الفرنسية في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن الوزير لودريان أكد في المباحثات، التي أجراها مع نظيره الكويتي أحمد الناصر الصباح بالكويت، اليوم الخميس، أن الأولوية، التي يعطيها البلدان هي محاربة الإرهاب والحاجة إلى مواصلة القتال ضد "داعش" لمنع عودة التنظيم. وأكد أهمية التعاون والتضامن الدوليين في مواجهة الأزمة الصحية، وأشاد بجهود الكويت في هذا الصدد.

كما شدد الوزير الفرنسي على تمسك باريس باستقرار وسيادة العراق، مشيرا إلى رغبة فرنسا في دعم إنهاء الأزمة اللبنانية فور بدء الإصلاحات المتوقعة.

وبشأن الملف النووي الإيراني، جدد لودريان سعي فرنسا للحفاظ على اتفاق فيينا وضرورة عودة إيران إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها النووية.