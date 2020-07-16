الصين: سنلتزم باتفاق التجارة مع أمريكا لكن سنرد على "التنمر"

أعلنت الصين اليوم الخميس، أنها ستلتزم بالمرحلة واحد من الاتفاق التجاري التي توصلت إليه مع الولايات المتحدة هذا العام، لكنها حذرت من أنها سترد على أساليب "التنمر" لواشنطن في وقت تستمر فيه العلاقات بين البلدين في التدهور.

ودعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للحضور إلى الصين وزيارة منطقة شينجيانغ الواقعة غربي البلاد ليرى بنفسه عدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان ضد أقلية الإيغور المسلمة، بحسب ما ذكرت شبكة "cnbc" الاقتصادية.

جاءت الدعوة ردا على فرض واشنطن عقوبات وإطلاقها اتهامات للصين بإساءة معاملة الأقلية من الإييغور المسلمين في المنطقة.

ولدى سؤال المتحدثة عما إذا كانت تلك العقوبات التي فرضتها واشنطن في الآونة الأخيرة ستؤثر على اتفاق التجارة قالت للصحفيين إن الصين تأمل في أن الاتفاق لا يزال قابلا للتطبيق.

وأضافت "دائما ما نطبق التزاماتنا لكننا نعلم أن البعض في الولايات المتحدة يقمعون الصين ويتنمرون عليها... وكدولة مستقلة وذات سيادة يتعين على الصين الرد على ممارسات التنمر من الجانب الأميركي".