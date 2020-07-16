مطالبة بتعويضات... أسرة جورج فلويد تقاضي مدينة مينيابوليس

رفعت عائلة جورج فلويد، الذي قضى اختناقا متأثرا بعنف الشرطة الأمريكية، دعوى قضائية ضد مدينة مينيابوليس و4 ضباط.

وأفادت وكالة "دويتش فيله"، مساء اليوم الخميس، بأن أحد أمناء عائلة جورج فلويد، قد رفع دعوى قضائية ضد المدينة وأربعة من ضباطها في المحكمة الاتحادية، أمس الأربعاء، بهدف الحصول على تعويضات مالية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أشاد، أول أمس الثلاثاء، بإدارات الشرطة الأمريكية، مهونا من عنف الشرطة ضد المواطنين السود، قائلا: "إن أعدادا أكبر من أصحاب البشرة البيضاء قتلوا أيضا على يد ضباط الشرطة".

ويشار إلى أن جورج فلويد، قد توفي في 25 مايو/أيار الماضي، بعد أن جثم شرطي من مدينة مينيابوليس على رقبته لمدة تسع دقائق تقريبا.

وأثار موت جورج فلويد احتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية للتنديد بوحشية الشرطة، وتجدد الجدل الأمريكي بشأن العنصرية، وسط جائحة فيروس كورونا.