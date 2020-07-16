أمريكا... اختفاء بيانات حساسة بشأن "كوفيد 19"

اختفت، اليوم الخميس، بعض البيانات المهمة حول جائحة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، من الموقع الإلكتروني لمعهد "مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها".

وبحسب شبكة "سي إن إن" جاء ذلك بعد قرار من إدارة الرئيس دونالد ترامب، بإعادة توجيه بيانات المستشفيات المعالجة لمصابي كورونا إلى الإدارة أولًا، بدلًا من إرسالها إلى مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

المعلومات التي تمت إزالتها من الموقع، هي بيانات المستشفيات التي تم إرسالها إلى الشبكة الوطنية لسلامة الرعاية الصحية بمراكز مكافحة الأمراض، وفقًا للمتحدثة باسم المعهد كريستين نوردلوند.

وتتضمن البيانات، نسب إشغال المرضى للأسرة التقليدية وفي العناية المركزة، والوضع التوظيفي للعاملين في قطاع الرعاية الصحية، وتوافر معدات الحماية الشخصية والحاجة إليها.

ومع ذلك، كانت المعلومات لا تزال متوافرة بصفحة شبكة الرعاية الصحية الوطنية لـ"كوفيد 19"، ووحدة تتبع بيانات الجائحة التابعة لمراكز مكافحة الأمراض.