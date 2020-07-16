بولتون يكشف سرا عن ترامب وخامنئي بشأن النووي الإيراني

قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان متحمسا للمفاوضات مع المرشد الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي.

وذكر بولتون في حواره مع وكالة "فرانس 24"، مساء اليوم الخميس، أن ترامب قد وضع إبان فترة الانتخابات الأمريكية السابقة أمرا مهما، وقبيل انتخابه، يكمن في الخروج من الاتفاق النووي الإيراني، بدعوى أن نسبة كبيرة من الشعب الأمريكي كانت رافضة له.

وأوضح جون بولتون أن الرئيس الأمريكي قرر الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، فور توليه الحكم، إذ كان سعيدا بالانسحاب منه، وقررت الإدارة الأمريكية بعدها تقويض أركان النظام الاقتصادي الإيراني، ما خفَّض بدوره من العملة الإيرانية.

فيما أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي أنه على الرغم من ذلك، فإن الرئيس ترامب كان متحمسا للمفاوضات مع المرشد الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي.

ولفت جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، إلى أن الأمر يعود إلى رؤية ترامب بشأن إيران وليس إلى استراتيجية أمريكية تجاهها.