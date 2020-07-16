موسكو: أي خطوة غير ودية من بريطانيا تجاه روسيا لن تبقى دون رد

قال المتحدث باسم السفارة الروسية في لندن، إن روسيا لم ولن تتدخل في الشؤون الداخلية البريطانية، وأن أي خطوة غير ودية تجاه روسيا لن تبقى دون رد مناسب.

وأضاف المتحدث في تصريحات لـ"سبوتنيك"، معلقا على اتهام وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، حول احتمال قيام "هاكرز روس" بالتدخل في الانتخابات البريطانية عام 2019: "روسيا لم تتدخل ولن تتدخل في الشؤون الداخلية لبريطانيا، خاصة في سياق انتخابات ديمقراطية".

وأضاف "إذا تحدثنا عن التهديدات السيبرانية، فنحن، وعلى مدى عدة أعوام اقترحنا على لندن إقامة حوار من أجل دراسة المسائل الناشئة في هذا الشأن".

وأوضح "السلطات البريطانية على علم بوجود المركز الوطني الروسي لتنسيق حوادث الكومبيوتر، والذي أنشئ خصيصا لهذا الهدف".

وتابع "مع ذلك، لم نتلق أي طلبات تتعلق بهذه الحوادث من خلال القنوات الرسمية. وعليه، فإننا لا نتعامل مع قلق بشأن الأمن السيبراني، وإنما مع خطوة دعائية".

وحول تهديد وزير الخارجية البريطاني بالرد، أكد المتحدث أن أي خطوة غير ودية تجاه روسيا لن تبقى بدون رد مناسب من ناحيتنا".

وفي وقت سابق، اتهم المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة، اليوم الخميس، جهات سيبرانية مرتبطة بروسيا بمحاولة سرقة بيانات حول تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا والتدخل في الانتخابات البريطانية عام 2019، حسبما كشف مسؤولون أمنيون بريطانيون.

وبدوره قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم: "لن نقبل مثل هذه المزاعم، وكذلك المزاعم المنتظمة بالتدخل في انتخابات 2019".

ونفت روسيا مراراً مزاعم محاولات التأثير على الانتخابات في مختلف البلدان، بما في ذلك من خلال الهجمات السيبرانية، ووصفها بأنها "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".