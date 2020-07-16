واشنطن: طلبنا من الجميع في ليبيا ضرورة وقف تأجيج الصراع

قالت الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إنها طلبت من الجميع في ليبيا ضرورة وقف تأجيج الصراع.

وأضافت الخارجية الأمريكية في تصريحات لقناة "العربية" السعودية، أن "سياستها في ليبيا لم تتغير وأن واشنطن تعارض كل التدخلات".

وأشارت إلى أن "تركيا أقحمت نفسها في ليبيا وتعد الآن لهجوم على سرت ".

وأكدت أنه "يجب احترام قرار حظر السلاح على ليبيا والعودة لمسار برلين".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد قال في وقت سابق، إن الحل الوحيد للأزمة الليبية يكمن في العودة إلى المسار السياسي، مشددا على ضرورة الالتزام بنتائج مؤتمر برلين.

وأعرب بومبيو عن حرص الولايات المتحدة على تحقيق الاستقرار في ليبيا وإنهاء معاناة شعبها، وأنها ستعمل على تحقيق ذلك.

أكد على أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية.

وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني الليبي، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ أبريل/نيسان من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.