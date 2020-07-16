بومبيو يناقش "وحدة الخليج" مع نظيره القطري

توجه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، بالشكر إلى نظيره وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على دعم قطر في تسهيل المحادثات الأفغانية.

وغرد بومبيو على موقع "تويتر": "من الجيد التحدث إلى نائب رئيس الوزراء القطري ابن عبد الرحمن آل ثاني، لقد شكرته على دعم قطر في تسهيل المحادثات الأفغانية، كما ناقشنا أهمية مواجهة التهديدات الإقليمية، ووحدة الخليج، وتعزيز الرخاء والاستقرار الإقليميين".

Good to speak with Qatar’s Deputy Prime Minister bin Abdulrahman Al Thani. I thanked him for Qatar’s support in facilitating the intra-Afghan talks, and we discussed the importance of countering regional threats, Gulf unity, and advancing regional prosperity and stability. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 16, 2020

​وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاجوس، قال اليوم الخميس إن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ونائب رئيس الوزراء القطري ناقشا المفاوضات التي تستضيفها الدوحة بين "طالبان"ط وكابول.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤولون أفغان إن الجولة الأولى من المحادثات بين الحكومة و"طالبان" ستعقد على الأرجح في قطر.

وقال أورتاجوس في بيان: "وزير الخارجية مايكل بومبيو تحدث اليوم مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني".

وتابع: "شكر بومبيو نائب رئيس الوزراء ... على دعم قطر في تسهيل المحادثات الأخيرة بين أفغانستان".

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أمس الأربعاء، انسحاب الولايات المتحدة من 5 قواعد في أفغانستان كجزء من الاتفاق مع طالبان الذي يدعو إلى سحب كامل في غضون الأشهر الـ 9 ونصف المقبلة.

وحث مسؤولون أمريكيون طالبان على وقف العنف وبدء محادثات مع كابول.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، قال مسؤول في طالبان إنه "من غير المنطقي" أن يوقف المسلحون الهجمات.