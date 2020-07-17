حملة "السيف السحابي"... الصين تعتقل 92 ألف شخص بسبب قضايا احتيال خلال 3 أشهر

ذكرت وزارة الأمن العام الصينية، يوم الخميس، أن الشرطة الصينية ضبطت 101 ألف قضية احتيال عبر الاتصالات.

وأشارت الوزراة إلى أنه "إلقاء القبض على 92 ألف مشتبه به خلال حملة "السيف السحابي 2020" التي بدأت في أبريل الماضي".

وقالت الوزارة، إن "الرقمين المذكورين يمثلان زيادة بنسبة أكثر من 70 في المائة على أساس سنوي، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شيخوا".

وتركز الحملة على مكافحة عمليات الاحتيال، وخاصة الاحتيال عبر الاتصالات، ومعالجة قضايا القتل غير المحلولة.

وضبطت الشرطة خلال الحملة أيضا أكثر من 290 مجموعة احتيال بحجة "الإفراج عن الأصول الوطنية المجمدة بالخارج"، واعتقلت أكثر من 3600 مشتبه به، وفقا للبيان.

وأضافت الوزارة أنه تم حل أكثر من 2600 قضية قتل وتم القبض على 2200 هارب.