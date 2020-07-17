بيسكوف: بوتين وأردوغان متشابهان في أسلوب العمل لذلك يتمكنان من حل المواقف الصعبة

أعلن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أن رئيسي روسيا وتركيا متشابهان، وبالتالي يتمكنان من إيجاد حلول في مواقف صعبة للغاية.

في مقابلة مع "أفتوراديو"، التي تم نشرها على الموقع، قال بيسكوف إنه خلال المحادثات، يطرح فلاديمير بوتين على وجه التحديد أسئلة، و"يعني ما يقوله"، ثم يفي بالوعد على الفور.

وقال بيسكوف: "(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين و (الرئيس التركي طيب) أردوغان - في هذا الصدد، فإنهما متشابهان مع بعضهما بعضا، وبالتالي يتمكنان من إيجاد حلول في مواقف صعبة للغاية". ووفقا له، هذا ينطبق أيضاً على القضايا السورية.

وأضاف بيسكوف متحدثا عن سمات مماثلة في أسلوب عمل القادة الروسي والتركي: "كلاهما مسؤول عن كلماته، وكلاهما يسيطر على الوضع، وكلاهما قادر على اتخاذ قرارات مسؤولة وسريعة، وهذا ما يفعلاه".