الصين: أي حظر سفر أمريكي على أعضاء الحزب الشيوعي سيكون عبثيا

قالت بكين، اليوم الجمعة، إن أي حظر سفر تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على أعضاء الحزب الشيوعي الحاكم في الصين سيكون عبثيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون يينغ، إن مثل هذه الخطوة سترقى إلى معارضة واشنطن لجميع سكان الصين.

وتابعت المتحدثة، خلال إفادة صحفية يومية، إنه لا يمكن لأي دولة أو فرد منع الصين من المضي في طريقها، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكيناني، قالت للصحفيين، في وقت سابق، "نبقي كل الخيارات مطروحة على الطاولة فيما يتعلق بالصين".

ولم يصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى حد تأكيد أن الأمر محل بحث لكنه قال "نعمل...، بتوجيه من الرئيس، للتوصل إلى كيفية التفكير بشأن صد الحزب الشيوعي الصيني".