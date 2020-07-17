"طيران الإمارات" تستأنف رحلاتها إلى طهران

استأنفت شركة "طيران الإمارات"، اليوم الجمعة، رحلاتها إلى العاصمة الإيرانية طهران بعد توقف دام ستة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن مسؤول في مطار الخميني أعلن زيادة عدد الرحلات في المطار، وقال: "إن شركة طيران الإمارات استأنفت رحلاتها إلى طهران اعتبارا من صباح اليوم الجمعة بعد توقف دام ستة أشهر".

ونقلت الوكالة عن مسؤول إيراني القول: "إن تطبيق البروتوكولات الصحية بدقة وتحسين ظروف السيطرة على فيروس كورونا تسبب في عودة عدد من رحلات شركات الطيران تدريجيا إلى الظروف الطبيعية وسنرى من جديد نمو الرحلات".

وأضاف في هذا الصدد أن طيران الإمارات أعلنت عن خطتها لاستئناف رحلاتها إلى مطار الإمام الخميني، وهبطت أول رحلة لها بعد ما يقرب من 6 أشهر في الساعة العاشرة و25 دقيقة في طهران.

وصرح عضو المجلس إلاداري في مطار الإمام الخميني بأنه سيتم اعتبارا من اليوم الجمعة تسيير رحلة يومية بين طهران- دبي، وبالعكس بطائرة بويينغ 777 من قبل شركة طيران الإمارات.