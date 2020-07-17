بريطانيا: الجماهير تعود إلى الملاعب في أكتوبر المقبل... فيديو

كشف بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا عن نية بلاده إعادة الجماهير إلى المدرجات، ابتداء من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال جونسون خلال مؤتمر صحفي، اليوم: إن "الجماهير ستعود للملاعب بحلول أكتوبر بإجراءات وقائية".

وأوضح أن "السلطات ستسمح ابتداء من أكتوبر للجماهير بحضور الفعاليات الرياضية، إلا أن الحكومة ستبحث العودة للحياة الطبيعية بشكل أكبر ابتداء من نوفمبر".

🚨 BREAKING 🚨



Prime Minister Boris Johnson announces football fans could return to stadiums from October pic.twitter.com/YboqT2JjC2 — Football Daily (@footballdaily) July 17, 2020

وأضاف أن "هذه الصلاحيات ستمكن السلطات المحلية من التحرك بشكل أسرع للتصدي لحالات العدوى بكوفيد-19، حيث تكون للسرعة أهمية بالغة".

وأشار إلى أن "هذه التغييرات يجب أن تتم بطريقة آمنة وتبعاتها ستكون معتمدة على نتيجة التجارب".

يذكر أن الدوري الإنجليزي للموسم الجاري ينتهي يوم 26 يوليو/ تموز الجاري، فيما يبدأ الموسم المقبل يوم 8 أغسطس/ آب المقبل.