خبير روسي: تنتظرنا مواجهة عالمية إذا انحنت أوروبا لأمريكا بشأن خط "التيار الشمالي2"

كشف الخبير والمحلل السياسي الروسي، أندريه سوزدالتسيف، اليوم الجمعة، أن الضغط الأمريكي على برلين وفيينا فيما يتعلق بخط الغاز "التيار الشمالي-2" سيزداد، لأن استكمال بناء الخط سيكون بمثابة هزيمة لواشنطن.

وقال سوزدالتسيف، لوكالة "سبوتنيك": "هم يفهمون جيدا ما هي الهزيمة، وعام الانتخابات، سيكون كارثيا بالنسبة لهم، إنهم يقاتلون من أجل أوروبا".

وأوضح أن "الضغط على برلين وفيينا سيكون هائلاً، وهو الآن هائل. ستبدأ الآن مساومة، طويلة وصعبة، لأن هذه نقطة تحول في العلاقات بين الغرب وروسيا".

وتابع "تنتظرنا مواجهة عالمية إذا انحنت أوروبا للأمريكيين".

وأضاف أن "إكمال وتشغيل "التيار الشمالي-2" وتطوير بناء التيار التركي هو كارثة كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تسيطر على أوروبا بإحكام شديد، ولا تريد أن يتأثر نفوذها هناك".

ولفت إلى أن "واشنطن تريد إحكام سيطرتها على إمدادات الطاقة إلى أوروبا من جميع المواقع، من الشمال والجنوب".

وأردف "بالنظر إلى خطاب بومبيو، فهو يتحدث بشكل انفعالي غير مسبوق وبقوة حول العقوبات، اخرجوا على الفور أو ستكون هناك عواقب، وهذا بعيد عن الدبلوماسية على الإطلاق، العقوبات الجديدة لا تخص فقط "التيار الشمالي-2" ولكن أيضا التيار التركي".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد أعلن الأربعاء الماضي، أن وزارته نشرت توصيات بموجب "قانون التصدي لروسيا من خلال العقوبات"، حيث تم إدراج مشروعي "التيار الشمالي-2" و"التيار التركي-2" لأنابيب الغاز في الوثيقة.

بالمقابل قال وزير الخارجية الألماني، هيكو ماس، أن أمريكا تتجاهل حقوق وسيادة أوروبا، وتهدد بفرض عقوبات على "التيار الشمالي-2"، مؤكدا رفض ألمانيا لهذه العقوبات.