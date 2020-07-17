رئيس وزراء أرمينيا: لا بديل لمحادثات السلام في النزاع مع أذربيجان

أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، على خلفية اشتباكات على الحدود مع أذربيجان، أنه لا يوجد بديل لمحادثات السلام لحل النزاع.

وقال باشينيان في مينسك في اجتماع موسع لمجلس الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية (EAEU): "لا يوجد حل عسكري للصراع، ولا يوجد بديل لمفاوضات السلام، التي تصب في مصلحة جميع شعوب منطقتنا".

يستمر الاشتباك، الذي بدأ في 12 يوليو / تموز، على الحدود الأرمينية الأذربيجانية لعدة أيام في منطقتي توفوز وتافوش المجاورتين، اللتين تقعان على حدود جورجيا وتبعدان مئات الكيلومترات عن ناغورنو كاراباخ غير المعترف بها، حيث الوضع هادئ الآن. مكان القصف توجد مواقع عسكرية منتشرة بالقرب من قرية موفسيس. وفقا لباكو، قتل 11 جنديا أذربيجانيا، بما في ذلك جنرال. أعلن الجانب الأرميني عن مقتل أربعة وإصابة عشرة جنود. وأعرب عدد من الدول والمنظمات الدولية عن القلق إزاء الوضع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية ودعوا الأطراف إلى الحوار.