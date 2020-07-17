بيع نحو مليون نسخة من كتاب ابنة شقيق ترامب في اليوم الأول لطرحه

حقق كتاب ماري ترامب، ابنة شقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي حمل عنوان " الكثير جدا وغير كاف أبدا: كيف خلقت عائلتي أخطر رجل فى العالم"، مبيعات هائلة في اليوم الأول لطرحه في الأسواق.

ففي اليوم الأول لطرحه في الأسواق يوم الثلاثاء، تم بيع نحو 950 ألف نسخة بنهاية اليوم بما في ذلك الحجز المسبق والنسخة الإلكترونية، ليصبح الأكثر مبيعا على قائمة "أمازون".

وقالت دار النشر للكتاب Simon & Schuster ومقرها نيويورك بأن مبيعات الكتاب سجلت رقما قياسيا في الشركة.

ويصف الكتاب فريد ترامب والد دونالد ترامب وشقيقه فريد، والد ماري، بأنه شخص متسلط ويعاني من خلل اجتماعي، بحسب ما نقل موقع "ذا غارديان" البريطاني.

ليتولى دونالد ممتلكات الأسرة وإدارتها على الرغم من أن والد ماري كان هو الأكبر سنا الى أنه عانى من مشكلات تتعلق بالكحول أدت لوفاته عندما كانت ماري طفلة.

وفي مقابلة لصحيفة "واشنطن بوست" وصفت ماري عمها بأنه "عنصري ومعاد للسامية وغالبا ما استخدم عبارة، زنجي في أحاديثه".

هذا وكانت ماري قد اتهمت عمها، في مقابلة سابقة، بتأسيسه لديناميكية عائلية سامة تشرح بصورة جيدة كيف يتصرف الرئيس اليوم، بحسب ما نشر موقع "سي إن إن".

وقارنت ماري، الرئيس الأمريكي بطفل في الثالثة من عمره، وقالت إنه لم يكن محبوبا أبدا.