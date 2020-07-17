حاملتا طائرات أمريكيتان تستأنفان المناورات في بحر الصين الجنوبي

أفادت قيادة أسطول المحيط الهادئ الأمريكي، اليوم الجمعة، بأن حاملتي الطائرات الأمريكيتين "نيميتز" و"رونالد ريغان" استأنفتا اليوم المناورات في بحر الصين الجنوبي.

موسكو - سبوتنيك. وفي هذا السياق أورد بيان صحفي أصدرته القيادة المذكورة مقتطفا من تصريح الأميرال جيم كيرك قائد مجموعة حاملة الطائرات "نيميتز": "تجري المجموعتان الهجوميتان الخاصتان بحاملتي الطائرات "نيميتز" "ورونالد ريغان" عمليات في بحر الصين الجنوبي، حيث يسمح القانون الدولي، بهدف تأكيد التزامنا ببقاء إقليم منطقة الهند والمحيط الهادئ حرة ومفتوحة، والنظام الدولي القائم على سيادة القانون، بالإضافة إلى الالتزامات أمام حلفائنا وشركائنا في المنطقة".

هذا ومن جانبه صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان ، في معرض تعليقه على هذه المناورات

بأن واشنطن تحاول بانتظام نسف السلام والاستقرار في المنطقة، فضلا عن دق إسفين في العلاقات بين دول المنطقة.

ووفقاً للبيان الأمريكي، يشارك في المناورات حوالي 12 ألف فرد من منتسبي القوات البحرية وقوات المشاة البحرية الأمريكية، وشددت قيادة الأسطول الأمريكي في الوقت ذاته على أن وجود حاملتي الطائرات الأمريكيتين في بحر الصين الجنوبي لا يعد ردا فعليا على أي أحداث سياسية أو عالمية محددة.