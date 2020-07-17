بريطانيا تعيد فرض الحجر الصحي المحلي في حال ازدياد بؤر الوباء

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، أن السلطات المحلية في بريطانيا ستحصل على تفويض إضافي، ابتداء من غد السبت، سيسمح لها بفرض نظام الحجر الصحي في حال ازدياد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.