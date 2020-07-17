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    حزب الاستقلال البريطاني:على بلادنا تقديم أدلة طارئة حول "تدخل" روسيا في انتخابات 2019

    © Sputnik . Justin Griffiths-Williams
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    صرح زعيم حزب الاستقلال البريطاني، فريدي فاتشا، بأنه بعد "البيانات الطارئة" حول "تدخل" روسيا المزعوم في الانتخابات البرلمانية لعام 2019 ، ينبغي على بريطانيا تقديم "أدلة طارئة" حول ذلك.

    موسكو - سبوتنيك. وقال فاتشا لوكالة " سبوتنيك": "هذا بيان قوي وطارئ، وكما هو الحال مع جميع بيانات الطوارئ، فإنه يتطلب أدلة طارئة. أتوقع أن أرى مثل هذه الأدلة، حتى الآن لم أرها، لكنني أعترف أيضًا، أنه بسبب القضايا المتعلقة بالأمن القومي والسرية، فإن نشرها يمكن أن يكون مهمة مستحيلة".

    محكمة أمريكية
    Safa.ps
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    وكان وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، قد أعلن في وقت سابق من يوم أمس الخميس، أن روسيا حاولت بشكل "شبه مؤكد" التدخل في الانتخابات البريطانية لعام 2019، وتم فتح تحقيق جنائي حول ذلك.

    وأشار الوزير البريطاني في بيان مكتوب إلى البرلمان، أنه "بناءً على تحليل مستفيض، خلصت الحكومة إلى أن لاعبين روس حاولوا بالتأكيد التدخل في الانتخابات العامة لعام 2019 من خلال لفت الانتباه إلى الوثائق الحكومية التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني وتسريبها عبر الإنترنت"، مضيفا بأنه "في حين لا يوجد دليل على حملة روسية واسعة النطاق للتدخل في الانتخابات العامة، إلا أن أي محاولة للتدخل في عملياتنا الديمقراطية غير مقبولة على الإطلاق. وإن أولويتنا كانت ولا تزال حماية ديمقراطيتنا وانتخاباتنا".

    إلى ذلك، قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي كان لايزال يشغل منصب وزير الخارجية البريطاني، في مقابلة لوكالة "سبوتنيك" أن المملكة المتحدة ليس لديها معطيات حول تدخل روسيا في استفتاء خروج بريطانيا والعمليات السياسية الأخرى.

    ونفت روسيا مرارا الاتهامات بمحاولات التأثير على العمليات الديمقراطية في دول مختلفة، ووصفها السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، بأنها لا أساس لها من الصحة على الإطلاق. ومن جانبه أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، متحدثًا عن التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات في دول مختلفة، على عدم وجود حقائق تؤكد ذلك.

    وأعلن المتحدث باسم السفارة الروسية في لندن، يوم أمس الخميس، أن بلاده لم ولن تتدخل في الشؤون الداخلية البريطانية، وأن أي خطوة غير ودية تجاه روسيا لن تبقى دون رد مناسب.

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