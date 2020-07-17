مركز "غامالي": اللقاح الروسي ضد كورونا يناسب الجميع باستثناء الذين يعانون من أمراض الجهاز المناعي

أعلن مدير المركز الوطني لبحوث علم الوباء والأحياء الدقيقة "غامالي" ألكسندر غينتسبورغ، اليوم الجمعة، أن اللقاح ضد كوفيد 19، سيكون مناسبًا للجميع باستثناء الأشخاص، الذين يعانون من أمراض مزمنة شديدة في جهاز المناعة.

موسكو - سبوتنيك. وقال غينتسبورغ لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال ما إذا كان هناك مجموعات من الناس لن يناسبهم اللقاح: "كما تعلمون، من غير المحتمل، الشيء الوحيد، على الأرجح، سيكون استثناء بالطبع لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة شديدة في الجهاز المناعي".

وأوضح المدير، بأن أي تطعيم هو إجهاد للجهاز المناعي، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المرض المزمن.

وأضاف غينتسبورغ، بأنه قبل التطعيم، سيحتاج هؤلاء الأشخاص إلى استشارة الطبيب، أخصائي المناعة.

وكان مدير المركز القومي الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر غينتسبرغ، قد أعلن في 21 حزيران/يونيو الماضي، أن اللقاح الذي تم تطويره بالاشتراك مع وزارة الدفاع الروسية يساعد في الحماية من فيروس كورونا لأكثر من عامين، لافتاً إلى أن روسيا بحاجة لإنتاج، حوالي 50-60، وربما 70 مليون جرعة.

هذا وبدأت وزارة الدفاع الروسية، بالاشتراك مع مركز "الأكاديمي غامالي" الوطني لأبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، التجارب السريرية للقاح المركب الروسي للوقاية من "كوفيد-19" بعد أن أعطت وزارة الصحة الروسية، في 16 حزيران/يونيو الماضي، إذناً لإجراء التجارب السريرية في مستشفى "بوردينكو" العسكري .