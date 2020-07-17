بريطانيا تستهدف العودة للحياة الطبيعية قبل عيد الميلاد

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، أن بلاده تأمل في العودة إلى الحياة الطبيعية قبل عيد الميلاد، وذلك برفع قيود العزل على مراحل، لكنه نبه إلى ضرورة الاستعداد أيضا للأسوأ.

وكشف جونسون اليوم، عن أحدث جدول زمني لتخفيف القيود وقال: "أتمنى بقوة أن نتمكن من مراجعة القيود المتبقية ونسمح بعودة أكبر إلى الوضع الطبيعي اعتبارا من نوفمبر على أقرب تقدير وربما في عيد الميلاد".

في المقابل شدد جونسون على أن الخطة مشروطة بالنجاح في الحفاظ على معدل العدوى منخفضا؛ وفقا لوكالة "رويترز".

وقال رئيس الوزراء إن السلطات ستسمح ابتداء من أكتوبر/ تشرين الأول للجماهير بحضور الفعاليات الرياضية.

يذكر أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في بريطانيا كان قد بلغ أكثر من 45 ألف شخص وهو أكبر عدد في أوروبا، لكن البلاد بدأت في تخفيف إجراءات العزل مع تراجع أعداد الوفيات والمصابين.