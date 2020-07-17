قنبلة من الحرب العالمية الثانية تثير ذعرا داخل محطة قطار في هونغ كونغ

تسببت قنبلة لم تنفجر منذ أيام الحرب العالمية الثانية في إجلاء ما يقرب من 2000 شخص في هونغ كونغ، التي تم اكتشافها أمس الخميس، وكانت في حالة غير مستقرة.

وتم تعليق الخدمات في محطة "كاي تاك" للقطارات في حوالي الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي، حيث تم اكتشاف القنبلة، وسارع العمال بالاتصال بقوات الشرطة للحصول على المساعدة، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" الصينية.

ويبلغ طول القنبلة حوالي متر واحد، بينما يصل قطرها إلى 30 سم، ودُفنت تحت الأرض حتى عمق 10 أمتار.

‘Unstable’ World War II bomb found at Hong Kong construction site, forcing evacuation of 2,000 people https://t.co/6aK2Ysk9NV pic.twitter.com/qoVD4H64I6 — Ryland Sandford Consultants (@RylandSandford) July 16, 2020

وأمر فريق للتخلص من القنابل بإجلاء عمال المحطة، وقال متحدث باسم الشرطة إن المحطة أغلقت أبوابها لأن العبوة كانت بالقرب من مسار القطارات.

واستغرقت عملية إزالة القنبلة من الموقع حوالي ثلاث ساعات، والتي تمت بواسطة تقنية المياه النفاثة الكاشطة كجزء من إجراء الإزالة، بحسب مصدر من داخل الشرطة.

وفي صباح اليوم الجمعة، عادت خدمات القطارات إلى طبيعتها، وأعيد افتتاح محطة "كاي تاك" مرة أخرى.