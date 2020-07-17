إقامة لمدة عام دون تأشيرة وإلغاء ضريبة الدخل... دولة أمريكية تقدم عرضا مغريا للعمل

بينما فرضت الحكومات حول العالم في النصف الأول من 2020، قيودا على السفر أو إجراءات حجر صحي صارمة جعلت معدلات السفر الجوي تصل إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، بعثت حكومة باربادوس، في شرق البحر الكاريبي، رسالة مختلفة تماما: "مرحباً بكم، ليس لعطلة قصيرة، بل لعام كامل. احضِروا حواسيبكم، واجلسوا تحت أشعة الشمس، أمام البحر، وحول الرمال، وانسوا كل شيء عن فيروس كورونا".

قالت ميا موتلي، رئيسة وزراء باربادوس، بحسب ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: "تسببت جائحة كوفيد-19 في ضغط شديد على الصحة الذهنية والعقلية للأشخاص. ومن هنا، يمكن الاستفادة من القدرات العلاجية القوية والفريدة لأشعة الشمس ومياه البحر، فلهما مفعول السحر بطريقة يصعب تفسيرها. وطالما نشعر بذلك في بلادنا، فلماذا لا نشارك ذلك مع الآخرين؟".

Analysis: Barbados wants you to work from its beaches during the pandemic https://t.co/u1JgQUYL2X — The Washington Post (@washingtonpost) July 16, 2020

​في ذلك الإطار، سيُطلَق برنامج "ختم باربادوس الترحيبي" هذا الأسبوع، ويسمح للزوار بالإقامة في الجزيرة لما يصل إلى عام من دون تأشيرة. والهدف هو اجتذاب من يعملون عن بعد، مع تقديم الحكومة مشروع قانون للبرلمان يقترح إلغاء ضرائب الدخل المحلية التي تبدأ عادة بعد ستة أشهر.

لاقى البرنامج اهتماماً عالمياً كبيراً؛ مقارنة بالعمل من شقة ضيقة في نيويورك أو لندن، يمثّل العمل عن بُعد من شواطئ الكاريبي الساحرة جاذبية خاصة لمن لا يعرفون الكثير عن باربادوس.