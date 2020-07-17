ملكة بريطانيا تكرم أحد أبطال الحرب العالمية الثانية المخضرمين... ما قصته؟

كرمت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، اليوم الجمعة، واحدا من أبطال الحرب العالمية الثانية المخضرمين، ألا وهو الكابتن سير توم مور.

أعلنت العائلة الملكية البريطانية، عبر حسابها على موقع "تويتر" عن تقليد ملكة بريطانيا الكابتن توم مور وسام "الفارس".

وجرت مراسم تنصيب الكابتن مور في حديقة قصر ويندسور.

Arise, Captain Sir Thomas Moore! Today The Queen conferred the Honour of Knighthood on @captaintommoore at an Investiture at #WindsorCastle. pic.twitter.com/hukR1jAc8Y — The Royal Family (@RoyalFamily) July 17, 2020

​وكان الكابتن مور، 100 عام، قد أعلن في أبريل/ نيسان الماضي، عن شروعه في لف 100 لفة حول حديقته، لجمع ألف جنيه استرليني كتبرعات للمحتاجين في الرعاية الصحية والمكافحين لفيروس كورونا المستجد.

ولكن حملته باتت ملهمة لعدد كبير من الناس وتمكن من جمع تبرعات لصالح الجهات الصحية بأكثر من 32 مليون جنيه استرليني.

Captain Sir Tom Moore stands proudly with his family in the Quadrangle of Windsor Castle, following his Investiture ceremony. Congratulations @captaintommoore 👏🎖 pic.twitter.com/EJDkuuXlnJ — The Royal Family (@RoyalFamily) July 17, 2020

​وقالت العائلة الملكية خلال تكريمه بحضور الملكة إليزابيث: "اليوم نعترف بإنجازات كابتن مور التي لا تصدق، وتظهر بالفعل أنه فارس يتسم بكل معاني الفروسية".