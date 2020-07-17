أحد أطرافها مسؤول كويتي رفيع... أمريكا تكشف قضية تلاعب مالي كبرى

كشف المدعون الأمريكيون، اليوم الجمعة، عن استخدام أموال مسروقة من وزارة الدفاع الكويتية للاستثمار في عقارات في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، قدمت وزارة العدل، يوم أمس الخميس، شكوى مصادرة ضد ما يسمى "الجبل"، وهو تلة غير مطورة للاستخدام العقاري، تبلغ مساحتها 157 فدانًا، وأصول أخرى في كاليفورنيا.

وأوضحت أنه تم استخدام أكثر من 100 مليون دولار تم تحويلها بشكل غير قانوني من قبل وزير الدفاع الكويتي السابق للاستثمار، في الأصول وشرائها، وقد تم وصف الوزير في الشكوى باسم "المسؤول 1".

تم بيع منطقة "الجبل" مقابل 100 ألف دولار في مزاد، العام الماضي، وكانت سببًا لخلافات قانونية في السابق. قدم خالد الصباح، الذي كان وزيرا للدفاع في الكويت من 2013 إلى 2017، العام الماضي، دعوى قضائية بقيمة 163 مليون دولار ضد مجموعة من رجال الأعمال في كاليفورنيا.

وقال إنهم قاموا بالاحتيال عليه عن طريق التماس المال لتطوير ممتلكات بيفرلي هيلز لكنهم استخدموا أمواله لشراء سيارات وقوارب وطائرات غريبة وكذلك للإنفاق على أسلوب حياتهم "الفخم".

من جانبه قال بوبي ساميني، محامي الصباح:

موكلي يتمسك بالادعاءات المؤكدة في الدعوى المدنية المرفوعة في محكمة لوس أنجلوس العليا ويؤكد ادعاءه بأنه تعرض للخداع من قبل السيد نوفال ومعاونيه.

وتابع: "ينكر موكلي ارتكاب أي مخالفات على الإطلاق. أي اقتراح بأن موكلي ضالع في أي نشاط غير قانوني ليس صحيح. وسيواصل السيد الصباح متابعة مطالباته القانونية ضد السيد نوفال في الدعوى المدنية".

وبحسب مزاعم السلطات الأمريكية، قامت مجموعة مكونة من ثلاثة مسؤولين كويتيين، بمن فيهم المسؤول الذي أصبح وزيرا للدفاع، بإنشاء حسابات غير مصرح بها باسم مكتب الملحق العسكري للبلاد في لندن.

يُزعم أنهم مولوا الحسابات بعشرات الملايين من الدولارات والجنيهات واليورو من الأموال العامة واستخدموها لأغراضهم الخاصة.

وتدعي السلطات الأمريكية، أن الصباح "انضم في عام 2010 إلى رجال الأعمال في كاليفورنيا لتطوير "الجبل"، وحول 104 ملايين دولار من الأموال الكويتية المختلسة إلى بنوك كاليفورنيا بين عامي 2012 و2015، مع وصف بعض التحويلات زوراً بأنها لأغراض عسكرية كويتية".