ترامب لا يخطط لإصدار أمر عام باستخدام الكمامات أو الأقنعة غير الطبية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت انه لن يفكر في إصدار أمر عام يلزم المواطنين الأمريكيين بارتداء كمامات أو أقنعة غير طبية، كإجراء إضافي ضمن الخطوات الصحية العامة لتجنب العدوى والإصابة بفيروس كورونا المستجد.

موسكو - سبوتنيك. وقال ترامب خلال مقابلة مع وكالة "فوكس نيوز" ردا على سؤال عما إذا كان سيفكر في إصدار أمر: "لا، أريد أن يكون للناس قدرا من الحرية، ولا أؤمن بذلك. أنا لا أتفق مع البيانات التي تفيد أنه إذا ارتدى الجميع الكمامات، فسيختفي كل هذا".

وأضاف ترامب: "كما تعلم، فإن الأقنعة تسبب مشاكل أيضا. ومع ذلك أؤيد الأقنعة. أعتقد أن الأقنعة جيدة".

يشار إلى أن الجدل بين الإدارة الأمريكية والديمقراطيين في الكونغرس ما يزال مستمرا بشأن إعادة فتح المدارس في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة قفزة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

ويصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فتح المدارس هذا الخريف، بينما يحذر الديمقراطيون من مخاطر الوضع الوبائي في البلاد وعواقب هذا القرار إن اتخذ.