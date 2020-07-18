رئيس وزراء بولندا: لا توافق في محادثات الاتحاد الأوروبي على صندوق الانعاش الاقتصادي

قال ماتيوس مورافيسكي رئيس وزراء بولندا يوم الجمعة إنه لم يتم التوصل لتوافق بين زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن صندوق مقترح للإنعاش الاقتصادي يبلغ حجمه 750 مليار يورو لانتشال اقتصادات الاتحاد من الركود الذي نجم عن جائحة فيروس كورونا.

وأضاف" مع قدر كبير من الاحتمال، قد لا يكون هناك اتفاق غدا أو بعد غد، ومع ذلك يقول البعض أنه ربما تعقد جولة أخرى في يوليو. إننا بوضوح مستعدون لذلك"، بحسب "رويترز".

وقال مورافيسكي إن الدول الشمالية اختلفت مع نظيراتها الجنوبية على قواعد صرف مساعدات التعافي،ومع الشرق على حجم الميزانية الأساسية للاتحاد الأوروبي للفترة من 2021 إلى 2027.

وقال مسؤولون أوروبيون إن مفاوضات زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن إنشاء صندوق للإنعاش الاقتصادي واجهت صعوبات في ساعة متأخرة من مساء اليوم الجمعة بسبب خلافات بشأن شروط استخدام الصندوق.

واختتم زعماء الاتحاد الأوروبي أول يوم من محادثاتهم في بروكسل وسيستأنفون اجتماعاتهم يوم السبت في الساعة الحادية عشرة صباحا (0900 بتوقيت جرينتش).

وكان رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش قد صرح في وقت سابق،عقب محادثات استمرت ساعات بشأن كيفية انعاش اقتصاداتهم التي تضررت بسبب جائحة فيروس كورونا، بأن آراء الزعماء بشأن خطتهم للتحفيز "متباينة بشكل كبير".