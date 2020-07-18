إصابات "كورونا" حول العالم تتجاوز 14 مليونا

أظهر إحصاء جديد أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت 13 مليونا. كما أن عدد الوفيات بالفيروس تجاوزت الـ600 ألف حالة.

موسكو - سبوتنيك. وبحسب آخر أرقام وبيانات جامعة "جونز هوبكنز" اليوم الجمعة حتى الساعة 03: 18 بتوقيت موسكو، توفي من جراء فيروس كورونا 600 ألف و665 شخصا، فيما بلغ عدد الإصابات بالفيروس 14037021 في مختلف دول ومناطق العالم. وتعافي من الفيروس 7818409 شخصا.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتل.