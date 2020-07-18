أمريكا… إصابات كورونا تتجاوز 70 ألف حالة لليوم الثاني على التوالي

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة لليوم الثاني على التوالي متجاوزة 70 ألف حالة مع نشوب خلافات بين الأمريكيين بشأن استخدام الكمامات وما إذا كان ستتم إعادة فتح المدارس خلال بضعة أسابيع.

وارتفعت حالات الإصابة يوم الجمعة 70674 حالة على الأقل بعد تسجيلها رقما قياسيا بلغ 77499 يوم الخميس في أكبر زيادة سجلتها أي دولة منذ بدء الجائحة طبقا لإحصاء لرويترز.

وارتفع عدد حالات الوفاة في الولايات المتحدة بواقع 912 حالة على الأقل في رابع يوم على التوالي يرتفع فيها عدد حالات الوفاة عن 900 حالة يوميا.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتل.