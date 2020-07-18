السلطات الإيرانية تضبط أكثر من طن من المخدرات بمحافظة يزد الإيرانية

أعلنت السلطات الأمنية الإيرانية، اليوم السبت، عن ضبطها مئات الكيلوغرامات من المخدرات في محافظة يزد الواقعة وسط إيران.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية نقلا عن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة يزد وسط ​إيران​، العميد عباس علي بهداني الذي قال "ضبط ألف و332 كيلوغرامًا من ​المخدرات​ في المحافظة خلال الساعات الـ48 الماضية.

وأوضح بهداني أنّه "تمّ ضبط ألف و134 كغم من ​الأفيون​ والباقي من الحشيش، واعتقال 9 مهربين في ثلاث عمليات منفصلة خلال الساعات الـ48 الماضية في المحافظة"، لافتا إلى أنّه "تم تسليم المهربين إلى السلطات القضائية المختصة".

وأشار بهداني فرد، إلى أن "المتهمين كانوا يعتزمون تهريب المخدرات من شرق وجنوب البلاد إلى ​طهران​ والمحافظات الوسطى"، مبيّنا أنّه "تم ضبط نحو 18 طنّا من المخدرات في المحافظة منذ بداية العام الحالي (بدأ في 20 آذار) لغاية الآن".