مسؤول سابق: حذرت البيت الأبيض من وباء قادم قبل تفشي كورونا بـ3 أشهر

أعلن الرئيس السابق بالإنابة لمجلس المستشارين الاقتصاديين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توماس فيليبسون، أن فريقه أخطر البيت الأبيض بشأن مخاطر تفشي وباء قبل نحو 3 أشهر من دخول الجائحة إلى الولايات المتحدة.

وقال فيليبسون في مقابلة مع مذيعة "سي إن إن" بوبي هارلو، إنه أحد مؤلفي تقرير بعنوان "التخفيف من تأثير وباء الأنفلونزا من خلال ابتكار اللقاحات"، الذي حذر من وباء قادم يمكن أن يقتل ما يصل إلى نصف مليون أمريكي، ويسبب ما يصل إلى 3.79 تريليون دولار خسائر للاقتصاد الأمريكي.

وقدم التقرير للبيت الأبيض في سبتمبر/أيلول عام 2019، وأشار فيليبسون، إلى إنه ليس من غير المألوف أن يختلف مسؤولو البيت الأبيض حول خطة العمل التي يجب على الرئيس اتباعها بشأن قضايا معينة. لكنه بين أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من توليه رئاسة مجلس الاستشاريين الاقتصاديين، كان المجلس "ناجحًا للغاية" في جعل ترامب يأخذ نصيحته.

وتابع فيليبسون: "شىء مثل هذا... يحدث كل 100 عام، وقد تجاهلت الكثير من الإدارات في الماضي ذلك...". ولم يعجب المسؤول السابق بإجراءات اتخاذ القرارات في البيت الأبيض حيث كاد أن يفقد منصبه لكونه على الجانب الفائز.

وقال فيليبسون، إن هذه الطريقة المثيرة للجدل أجبرته على مغادرة الإدارة الأمريكية قبل شهرين تقريبًا من موعد عودته إلى جامعة شيكاغو.. وقال "لقد انزعجت جدا من ذلك، وحان الوقت للذهاب على أي حال".

في سياق متصل، وجه ترامب خلال الفترة الماضية، انتقادات حادة لمسؤولي الصحة في إدارته، وتوجيهاتهم، في وقت باتت الولايات المتحدة مهددة بزيادة مطردة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، عقب تخفيف قيود العزل العام في مختلف أنحاء البلاد.