الرئيس الإيراني يكشف عن الأعداد المقدرة للمصابين بفيروس كورونا في بلاده

كشف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت عن عدد الإيرانيين المقدر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية تصريحات الرئيس الإيراني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة ​فيروس كورونا​ قائلا إنه تلقى تقريرا من ​وزارة الصحة​ يتضمن تقديرات بإصابة 25 مليون إيراني بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف روحاني قائلا إن "30 إلى 35 مليون مواطن إيراني آخر معرضون للإصابة بالفيروس وفقا للتقرير".

وذكر الرئيس الإيراني أن 500 من بين كل ألف مصاب بالعدوى في البلاد لا تظهر لديهم أعراض المرض.

وأشار روحاني إلى أنه خلال الـ150 يوما الماضية من تفشي الوباء استقبلت المشافي نحو 200 ألف مصاب، محذرا من أن هذا العدد قد يتضاعف خلال الفترة المقبلة، مؤكدا"علينا أن نكون مستعدين للأسوأ في المشافي".

وأعلنت إيران بدء الإنتاج الوطني لعقار "ريمديسيفير" لعلاج كورونا، وذلك بحسب ما صرّح وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي.