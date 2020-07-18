بسبب كورونا.. 1 من كل 3 أمريكيين مهدد بخسارة منزله

عجز واحد من بين كل ستة أمريكيين عن دفع إيجار منزله في يونيو/حزيران بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد وقد تزداد النسبة لتصبح واحد من بين كل ثلاثة خلال شهر يوليو/تموز.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، في استطلاع شمل 73.8 مليون شخص، أوضح ما يزيد عن 16% عجزهم عن تسديد إيجارهم في يونيو، كما كشف 30.6% أن ثقتهم ضئيلة أو معدومة في قدرتهم على دفع إيجار يوليو.

وعانى نحو نصف الأمريكيين من تراجع رواتبهم منذ فرض تدابير حجر مكثفة في البلاد منتصف مارس/أذار، وفق مكتب الإحصاء.

واستخلصت بعض الأرقام من استبيانات أرسلت إلى الناس، فيما جاءت أخرى نتيجة دمج معطيات جمعتها عدة وكالات فدرالية.

وأدى الوباء إلى خسارة عشرات آلاف من الأمريكيين وظائفهم، وقد بلغ عدد المسجلين في سجلات البطالة 32 مليونا بنهاية يونيو، مقابل 1.6 مليون قبل عام، بحسب وزارة العمل.

وتسجل البلاد منذ شهر ارتفاعا جديدا في الإصابات بمرض "كوفيد-19".