اندلاع حريق كبير في كاتدرائية بمدينة نانت الفرنسية

اندلع حريق ضخم، صباح اليوم السبت، داخل كاتدرائية نانت التاريخية التي تقع بمدينة نانت غربي فرنسا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) تصريحات مركز عمليات الطوارئ في مدينة نانت الفرنسية وقالت في بيانها بأن "الحريق لم يتم السيطرة عليه حتى الآن وما زال يتزايد وهو حريق ضخم نسبيا".

J'espère que ce n'est pas criminel...

Après celle de Paris, voici à Nante... pic.twitter.com/XEqfklig3L — LMX 🇵🇱 (@LUMAXSAMA) July 18, 2020

وأضاف المركز أنه "تم إبلاغ طواقم الإطفاء قبل الساعة 8 صباحا وتم إرسال 60 من رجال الإطفاء".

ولم يذكر المركز عن خسائر في الأرواح.