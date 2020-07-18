برلماني إيراني: لهذا السبب لن يتابع النواب قضية استجواب رئيس الجمهورية

صرح عضو كتلة "الثورة الإسلامية" في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، ولي إسماعيلي بأن النواب يريدون من الرئيس روحاني أجوبة على أسئلتهم حول الغلاء والمشاكل القائمة، وإن كانوا لا يتابعون قضية استجوابه.

وتحدث إسماعيلي لوكالة أنباء "فارس" عن لقاء النواب مع قائد الثورة الإسلامية عبر الفيديو كونفرانس، يوم الأحد الماضي وقال، إن "المجلس الحادي عشر (الحالي) يمتلك خطة لحل مشاكل البلاد ونحن نريد مساعدة الحكومة في حلها".

وأضاف، أن قائد الثورة طرح خلال اللقاء مع النواب نقاطا مهمة جدا حول مشاكل البلاد وكيفية التنسيق والتعاطي بين المجلس والحكومة ولهذا السبب فان النواب سوف لن يتابعوا قضية استجواب رئيس الجمهورية.

وتابع عضو الهيئة التنفيذية لكتلة "مبدئيو الثورة الإسلامية" البرلمانية، أن قائد الثورة طلب من المجلس مساعدة الحكومة لذا فإننا بناء على توجيهات سماحته سنعتمد مبدأ التعاطي مع الحكومة.

وقال إسماعيلي، أن النواب الذين وقعوا طلب استجواب رئيس الجمهورية اتفقوا على عدم متابعة القضية في المجلس إلا أن النواب يريدون حضور رئيس الجمهورية في المجلس للرد على أسئلتهم حول القضايا الاقتصادية والغلاء والمشاكل القائمة.

وكان حسين علي شهرياري، عضو مجلس الشورى الإيراني، قد قال إن قضية استجواب رئيس الجمهورية حسن روحاني أصبحت منتفية.

وكشف شهرياري، وهو رئيس لجنة الصحة والعلاج والتعليم الطبي بالمجلس، أنه "نظرا لأن سماحة قائد الثورة (علي خامنئي) لا يؤيد مسألة استجواب رئيس الجمهورية فنواب المجلس تخلوا عن هذه الخطوة".