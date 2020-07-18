تركيا ترسل طائرة مساعدة طبية لفنزويلا لمواجهة فيروس كورونا

أعلنت فنزويلا، اليوم السبت، عن وصول طائرة شحن عسكرية تركية إلى العاصمة كراكاس وعلى متنها مساعدات طبية تركية مقدمة للحكومة لمواجهة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأصدرت وزارة الخارجية الفنزويلية بيانا رسميا قالت فيه إن "طائرة شحن عسكرية تركية من طراز "A 400M"، وصلت إلى العاصمة الفنزويلية ​كراكاس​، وتحمل على متنها مساعدات طبيّة من أجل استخدامها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد".

وأضاف البيان أنه "كان في استقبال طائرة الشحن لدى وصولها إلى مطار "سيمون بوليفار" الدولي في كراكاس، كلّ من وزير الخارجية الفنزويلي جورجي أرياسا، وزير الصحة ​كارلوس ألفارادو​، والسفير التركي لدى البلاد شوقي متولي أوغلو".

وقال أرياسا على هامش استقبال المساعدات "أنّنا الآن بصدد استلام 15 طنًّا من المساعدات لمواجهة "كورونا"، لافتًا إلى "روح التضامن القائمة بين ​تركيا​ و​فنزويلا​"، مركّزًا على أنّ "عظمة الشعوب لا تقاس بإمكانيّاتها الاقتصاديّة، وإنّما بما تملك من روح للتعاون والتضامن، ولقد باتت تركيا نموذجًا في هذا الشأن".