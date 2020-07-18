روحاني يحذر من إصابة ملايين الإيرانيين بكورونا ويدعو للتكاتف

حذر الرئيس الإيراني، حسن روحاني من إمكانية إصابة ملايين المواطنين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في ظل عدم القدرة على إيجاد لقاح مضاد حتى الآن، وحث مؤسسات وأجهزة الجمهورية الإسلامية على التعاون والتكاتف من أجل مواجهة تفشي الفيروس القاتل والذي قد يتواصل إلى العام المقبل.

القاهرة - سبوتنيك. وقال روحاني، خلال اجتماع المركز الوطني لمكافحة كورونا اليوم السبت، إن "تقارير وزارة الصحة تخمن أن 25 مليون إيراني أصيبوا بالفيروس، كما أن ما يقارب من 14 ألف شخص توفوا بالمرض، وأكثر من 200 ألف مواطن قد أُدخلوا المستشفيات خلال الـ150 يوما الماضية".

ولفت إلى أن تقارير الوزارة تشير إلى وجود إمكانية لإصابة ما بين 30 إلى 35 مليون إيراني بفيروس كورونا، داعيا إلى مزيد من التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة الإيرانية لمواجهة تفشي الفيروس عبر تهيئة الظروف اللازمة في البلاد، وتنظيم القطاع الصحي وكل المتطلبات اللازمة في هذا المجال.

وأردف الرئيس الإيراني، قائلا "خمسة أشهر مضت ونحن نواجه هذا الفيروس الخطير، وما زال القلق مستمرا في إيران والدول الأخرى، لأن أمامنا خطوات أخرى لابد أن نتخذها"، متوقعا أن يواصل الفيروس الانتشار حتى نهاية العام مع إمكانية استمراره للعام المقبل ومضاعفة خطره مستقبلا.

كما لفت الرئيس روحاني إلى أنه لم يتم التوصل، حتى الآن، إلى علاج أو لقاح للفيروس أو إلى شروط السلامة اللازم تحققها لمواجهته، مجددا الدعوة للمواطنين إلى ضرورة اتباع التدابير الصحية لمواجهة الفيروس القاتل.

وقد بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيران، بحسب أحدث إحصاء أعلنته الناطقة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري ظهر اليوم، 271606، توفى من بينها 13979 شخصا جراء مضاعفات الإصابة.

وكان الرئيس روحاني قد أعلن، بوقت سابق، عن بدء انتشار الموجة الثانية من "كوفيد-19" في بعض المحافظات الإيرانية، وحث المواطنين على الالتزام بالتعليمات الصحية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت، في 11 آذار/مارس الماضي، فيروس كورونا المستجد "وباء عالميا". ووفقا لأحداث البيانات فقد أصاب الوباء أكثر من 14 مليون شخص حول العالم، وأودى بحياة نحو 600 ألف من بينهم، فيما شفي أكثر من 8 ملايين.