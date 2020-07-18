النار تلتهم مقتنيات أثرية في كاتدرائية "نانت" الفرنسية.. فيديو وصور

قال مسؤولون فرنسيون إن حريقا اندلع في كاتدرائية مدينة نانت بغرب فرنسا اليوم السبت، ما أدى لتحطم زجاج نوافذها الملون ودمر آلة العزف الكنسي الرئيسية في المبنى الذي يعود تاريخه إلى القرن الخامس عشر.

وقال المدعي العام بيير سين للصحفيين إن ثلاثة حرائق اندلعت في الموقع وإن السلطات تتعامل مع الواقعة على أنها جنائية. ولم يقدم المزيد من التفاصيل.

واندلعت النيران داخل الكاتدرائية في الصباح الباكر، وتصاعدت ألسنة ضخمة من اللهب داخل المبنى قبل أن يتمكن العشرات من رجال الإطفاء من احتواء الحريق بعد ساعات. ولا تزال أعمدة الدخان تتصاعد من المبنى.

وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على "تويتر" من بروكسل حيث يحضر قمة أوروبية "بعد نوتردام، كاتدرائية القديس بطرس والقديس بولس تحترق. ندعم فرق الإطفاء التي تواجه كل المخاطر لإنقاذ الجوهرة القوطية".

Jeepers, these Cathedrals in France are just spontaneously going up in flames! Last time it was Notre-Dame de Paris. This time, Nantes Cathedral. Talk about deja vu! #nantescathedral #franceinfopic.twitter.com/hY580Uzy7C — Price of Reason (@priceoreason) July 18, 2020

وقال لوران فيرلاي رئيس خدمة الإطفاء المحلية للصحفيين إن 104 من أفراد فرق الإطفاء لا يزالون داخل موقع الكاتدرائية للتأكد من أن الحريق تحت السيطرة تماما.

وأضاف أن الحريق اندلع خلف آلة العزف الرئيسية التي تدمرت تماما كما تحطم زجاج النوافذ الملون في واجهة الكاتدرائية.

إلا أن حجم الضرر ليس بذلك القدر من السوء الذي كان يخشى وقوعه في بادئ الأمر. وفقا لـ "رويترز".

وقال فيرلاي "لسنا أمام سيناريو مشابه لكاتدرائية نوتردام في باريس. سقف (كاتدرائية نانت) لم يمسه سوء".

ويأتي الحريق بعد ما يربو بقليل على عام واحد من تعرض كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس لحريق التهم سقفها وبرجها الرئيسي.

وينتظر أن يتفقد رئيس الوزراء جان كاستيكس ووزيرة الثقافة ووزير الداخلية موقع الكاتدرائية اليوم.

VIDEO: Arson investigation launched after fire at #Nantes Cathedral believed to have started in three separate locations. Fire now under control but not extinguished. pic.twitter.com/BO3Gzc3rvu #nantescathedral #CathedraledeNantes — Sam Pye (@freddie1999) July 18, 2020

وهذه ليست المرة الأولى التي تلحق فيها أضرار بكاتدرائية مدينة نانت التي تقعل على بعد حوالي 340 كيلومترا جنوب غربي باريس.

فقد تدمر جزء منها خلال الحرب العالمية الثانية عام 1944 بعد قصف من قوات الحلفاء. وفي عام 1972 أتى حريق على سقفها بالكامل. وأخيرا أعيد بناؤها بعد 13 عاما بهيكل خرساني حل محل السقف الخشبي القديم.