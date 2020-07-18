النار تلتهم مقتنيات أثرية في كاتدرائية "نانت" الفرنسية.. فيديو وصور

وقال المدعي العام بيير سين للصحفيين إن ثلاثة حرائق اندلعت في الموقع وإن السلطات تتعامل مع الواقعة على أنها جنائية. ولم يقدم المزيد من التفاصيل.
واندلعت النيران داخل الكاتدرائية في الصباح الباكر، وتصاعدت ألسنة ضخمة من اللهب داخل المبنى قبل أن يتمكن العشرات من رجال الإطفاء من احتواء الحريق بعد ساعات. ولا تزال أعمدة الدخان تتصاعد من المبنى.
وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على "تويتر" من بروكسل حيث يحضر قمة أوروبية "بعد نوتردام، كاتدرائية القديس بطرس والقديس بولس تحترق. ندعم فرق الإطفاء التي تواجه كل المخاطر لإنقاذ الجوهرة القوطية".
Jeepers, these Cathedrals in France are just spontaneously going up in flames! Last time it was Notre-Dame de Paris. This time, Nantes Cathedral. Talk about deja vu! #nantescathedral #franceinfopic.twitter.com/hY580Uzy7C— Price of Reason (@priceoreason) July 18, 2020
وقال لوران فيرلاي رئيس خدمة الإطفاء المحلية للصحفيين إن 104 من أفراد فرق الإطفاء لا يزالون داخل موقع الكاتدرائية للتأكد من أن الحريق تحت السيطرة تماما.
وأضاف أن الحريق اندلع خلف آلة العزف الرئيسية التي تدمرت تماما كما تحطم زجاج النوافذ الملون في واجهة الكاتدرائية.
#nantescathedral pic.twitter.com/66d3o0Nfcx— gustavo (@sobralgu) July 18, 2020
إلا أن حجم الضرر ليس بذلك القدر من السوء الذي كان يخشى وقوعه في بادئ الأمر. وفقا لـ "رويترز".
وقال فيرلاي "لسنا أمام سيناريو مشابه لكاتدرائية نوتردام في باريس. سقف (كاتدرائية نانت) لم يمسه سوء".
Huge blaze breaks out in #Nantes’ 580-year-old cathedral, #Francehttps://t.co/LPvRfvh2U5 pic.twitter.com/h4FKTAwPtZ— RT (@RT_com) July 18, 2020
ويأتي الحريق بعد ما يربو بقليل على عام واحد من تعرض كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس لحريق التهم سقفها وبرجها الرئيسي.
وينتظر أن يتفقد رئيس الوزراء جان كاستيكس ووزيرة الثقافة ووزير الداخلية موقع الكاتدرائية اليوم.
VIDEO: Arson investigation launched after fire at #Nantes Cathedral believed to have started in three separate locations. Fire now under control but not extinguished. pic.twitter.com/BO3Gzc3rvu #nantescathedral #CathedraledeNantes— Sam Pye (@freddie1999) July 18, 2020
وهذه ليست المرة الأولى التي تلحق فيها أضرار بكاتدرائية مدينة نانت التي تقعل على بعد حوالي 340 كيلومترا جنوب غربي باريس.
فقد تدمر جزء منها خلال الحرب العالمية الثانية عام 1944 بعد قصف من قوات الحلفاء. وفي عام 1972 أتى حريق على سقفها بالكامل. وأخيرا أعيد بناؤها بعد 13 عاما بهيكل خرساني حل محل السقف الخشبي القديم.
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