برلمانية شابة ترقص بطريقة غريبة جدا بعد إقرار قانون في بلادها.. فيديو

رقصت إحدى أعضاء البرلمان التشيلي بطريقة غريبة جدا، لفتت الأنظار، بعد إقرار قانون المعاشات التقاعدية في بلادها.

ونفذت عضو الكونغرس التشيلي، باميلا جيلز، رقصة غريبة جدا حازت على اهتمام واسع من وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

ورقصت البرلمانية مثل "ناروتو"، وهي شخصية مميزة في سلسلة مسلسلات مانغا اليابانية، مع لباس غير تقليدي.

وارتدت البرلمانية الزي الوردي مع الأسود، وتطاير خلها الرداء، الذي يشبه بتصميمه الفريد رداء سبورمان، مع مراوح هوائية في الأيدي، وهي تركض في منتصف قاعة البرلمان مع تصفيق زملائها الحار.

وصور البرلمانيون هذه اللحظات وشاركوها على وسائل التواصل الاجتماعي لتنتشر بعدها مقاطع الفيديو المختلفة للبرلمانية وهي ترقص رقصتها الغريبة بعد إقرار القانون.

A Humanist Party of Chile member enters the #Simulation at the parliament building. 👀👀👀 pic.twitter.com/mblF1PqWS3 — Simulation Warlord🇺🇸 (@zerosum24) July 17, 2020

وسمح القانون الجديد، بحسب "سي إن إن"، للأشخاص والعاملين بسحب نسبة 10% من صناديق معاشاتهم التقاعدية ومدخراتهم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ولاقى القانون الجديد استحسانا واسعا في البلاد، خصوصا بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية في فترة الحجر الصحي التي طبقت للحد من انتشار الوباء.