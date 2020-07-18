بريطانيا توقف تحديث وفيات كورونا اليومية بسبب خطأ محتمل في البيانات

قالت بريطانيا، اليوم السبت، إنها ستوقف تحديثها اليومي لعدد وفيات فيروس كورونا.

وذكرت وكالة "رويترز" ان القرار جاء بعد أن أمرت الحكومة بمراجعة حساب البيانات بشأن المخاوف التي ربما تكون مبالغ فيها.

وقال أكاديميون إن الطريقة التي تحسب بها هيئة الصحة العامة في إنجلترا (PHE) ، وهي الوكالة الحكومية المسؤولة عن إدارة تفشي الأمراض المعدية، الأرقام تعني أنها قد تبدو أسوأ من بلدان أخرى في المملكة المتحدة.