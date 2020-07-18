صحيفة تكشف حقيقة تورط روسيا ودول أخرى في القرصنة على تويتر

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن منفذي القرصنة على تويتر هم شباب وليس لهم علاقة بالجريمة المنظمة أو الحكومات.

وبينت الصحيفة، أنها أجرت مقابلة مع أربعة أشخاص شاركوا في عملية القرصنة وعرضوا صورا لشاشاتهم تدعم صدق أقوالهم.

وجاء في نص التقرير، "المقابلات تشير إلى أن الهجوم الإلكتروني لم يكن من تنظيم دولة مثل روسيا أو مجموعة معقدة من القراصنة بل كان من أفعال شبان عاديين".

وأثار الهجوم الذي بدأ برسالة مازحة بين القراصنة على منصة "ديسكورد" وهي خدمة دردشة شعبية لدى ممارسي اللعب عبر الانترنت، تساؤلات من قبل شخصيات بارزة حول مدى أمن هذه المنصة فهي تعتبر منبرا للسياسيين قبيل الانتخابات الأمريكية.

وحسب بيانات تويتر، استهدف المقرصنون ما يقرب من 130 حسابا، وقالت الشركة في بيان، "تمكن المهاجمون من السيطرة عليها ثم إرسال تغريدات من تلك الحسابات".

وأمهل بعض هذه التغريدات المزوّرة، التي ما لبث أصحاب الحسابات المستهدفة بعملية القرصنة أن حذفوها، كلّ متابع لهذه الحسابات 30 دقيقة لكي يرسل إلى عنوان محدّد مبلغا بعملة البيتكوين ليحصل مقابلها على ضعف هذا المبلغ، بحسب ما نقلته "أ ف ب".

وقام المقرصنون باختراق حسابات موظفي الشركة الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الأنظمة والأدوات الداخلية للمنصة، وقالت الشركة إن المتسللين استخدموا هذا الوصول للتحكم في العديد من الحسابات البارزة والتنكر كأصحابهم.