وكالة: تسجيل مليون إصابة بكورنا خلال 100 ساعة فقط

تجاوز عدد الإصابات بفيروس "كورونا"، الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، 14 مليون إصابة، يوم أمس الجمعة، حيث تم تسجيل مليون إصابة خلال 100 ساعة فقط.

ويشار إلى أن الصين سجلت أو إصابة بفيروس كورونا في أوائل يناير كانون الثاني، وخلال 3 أشهر وصل عدد المصابين إلى مليون. وفي 13 يوليو/تموز من عام 2020 وصلت الإصابات إلى 13 مليون، ووفقا لإحصائيات وكالة "رويترز"، وخلال 4 أيام فقط قفزت الإصابات إلى 14 مليون حالة حول العالم.

وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية، من أكثر البلدان إصابة بالفيروس التاجي المستجد، حيث يوجد أكثر من 3.6 مليون شخص مصاب، وتشهد قفزات ضخمة يومية بعدد الإصابات.

حيث سجلت الولايات المتحدة، يوم الخميس الماضي، 77 ألف حالة إصابة جديدة، بينما سجلت السويد 77281 إصابة منذ بدء الجائحة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، تجاوز عدد المصابين بالوباء حول العالم 14 مليون شخص، توفي من بينهم أكثر من 600 ألف شخص، فيما تعافى أكثر من 8 ملايين آخرين.